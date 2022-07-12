Донецк, 12 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. С предложением о создании футбольного турнира — «Чемпионата Содружества» — выступил председатель государственного комитета по делам молодёжи и спорта Абхазии Джемал Губаз во время визита в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщается на сайте Академии футбола Крыма.

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«В турнире смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нём участвовать», — говорится в сообщении.

Основой формата проведения турнира может стать первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где команды собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд.

Отмечается, что эту идею поддержали президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко и генеральный директор общественной организации «Республиканский Луганский футбольный союз» Юрий Малыгин.

По итогам совещания заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов поручил создать рабочую группу, которая займётся проработкой этого вопроса.