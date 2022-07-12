Иркутск, , 08:37 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 12 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 643 (+35 за сутки), хотя накануне был выявлено 30.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 244 (-7 за последние сутки). В то же время выздоровел 292 541 пациент (+67 за сутки).

Ещё 709 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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