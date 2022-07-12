Кунгур, Пермский край, 12 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Пермском крае рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП, сообщают СМИ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На трассе Кунгур — Соликамск — Песчанка 11 июля участниками аварии стали три транспортных средства. По данным полиции, автомобиль «Шкода Фабиа», которым управляла жительница Челябинска, на рушил правила и при повороте не уступил дорогу автомобилю «Рено Дастер». После столкновения внедорожник выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

Травмы получили водитель и 14-летняя пассажирка «Шкоды Фабиа». Им потребовалась медпомощь. Еще четверым пострадавшим (водителю автомобиля и трём пассажирам «Рено», в том числе девятилетнему ребёнку) рекомендовали амбулаторное лечение. Среди пассажиров автобуса пострадавшие отсутствуют.