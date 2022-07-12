Москва, 12 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. С начала военной операции на Украине страны Запада 43 раза ответили отказом Генпрокуратуре России на запросы об экстрадиции лиц, объявленных в розыск за совершение преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию ведомства.

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Отмечается, что с марта по май Россия получила втрое больше отказов, чем за тот же период прошлого года. При этом в январе–феврале было получено всего четыре отказа.

Ряд европейских стран — Австрия, Германия, Италия, Польша, Чехия и Великобритания — оправдывают решение политическими мотивами.

В надзорном ведомстве отметили, что проявления русофобии в странах Запада достигли «такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности».