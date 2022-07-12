Кемерово, , 08:34 — REGNUM Жителям Кемеровской области в рамках акции «Благотворительный уголь» уже доставлено более 6,5 тысяч тонн топлива. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

До осени по 4 тонны бесплатного угля получат более 8,7 тысяч семей.

«Для этого 35 тысяч тонн топлива выделят добывающие компании региона. В некоторых муниципалитетах уголь доставляют за счёт местного бюджета», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что качество угля для льготных категорий граждан должны контролировать муниципалитеты