Вашингтон, 12 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. У Североатлантического альянса нет «агрессивных намерений» в отношении Москвы, заявили в Госдепе США.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что объявление Москвы врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил представитель Госдепа РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении саммита НАТО, состоявшегося в конце июня 2022 года в Мадриде, был высказан ряд утверждений, которые содержат в себе неправду. Ложь разоблачил обозреватель испанского интернет-издания Rebelion Рафаэль Сильва.

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