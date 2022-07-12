Иркутск, , 08:30 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 12 июля известило о возбуждении уголовного дела в отношении по факту гибели 42-летнего работника подрядной организации в областном центре.

Рабочие Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, в ходе выполнения работ по реконструкции сети канализации около дома № 106 по ул. Полярная произошло обрушение грунта. Следователи СК установили, что главным инженером подрядной организации были допущены нарушения по соблюдению работниками правил безопасности, его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ («Ннарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на территории лесозаготовительного предприятия в г. Тайшете скончался 47-летний мужчина.

По данным следствия, во время работы он нарушил требования техники безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту и зацепился одеждой. В результате его механизмом затянуло в станок для удаления и обработки отходов.

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