Пхеньян, 12 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 900 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 12 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,76 млн человек. Из них выздоровели 99,96% пациентов, ещё 1,8 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 37 360 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 561 861.

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