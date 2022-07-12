Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Свердловчане отсудили у ОАО «РЖД» 230 тысяч рублей за гибель родственника на железнодорожной станции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на станции Егоршино Свердловской области. Мужчина попал под колёса пригородного поезда и получил смертельные травмы. Установлено, что организация не обеспечила условия безопасного пребывания на станции, что и стало одной из причин несчастного случая.

Свердловский областной суд постановил взыскать с ОАО «РЖД» 150 тысяч в пользу матери погибшего. Еще 80 тысяч рублей взыскано в пользу его сестры и дочери.