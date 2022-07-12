Киев, 12 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Решение канадских властей о возвращении Германии турбины для газопровода «Северный поток» является «абсолютно неприемлемым». Такое мнение 12 июля высказал украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам Зеленского, МИД Украины из-за «абсолютно неприемлемого исключения» из антироссийских санкций — решения Оттавы о возвращении Германии турбин — вызвал представителя Канады в Киеве.

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», — сказал он.

При этом также Зеленский высказал предположение о том, что исключения в вопросе санкций против России якобы могут нести опасность «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что офис украинского президента Владимира Зеленского оказал «помощь» в пленении группировки ВСУ в Мариуполе.