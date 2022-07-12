Якутск, , 08:37 — REGNUM За первую половину 2022 года действия жителей Якутии стали причиной появления 16 лесных пожаров. Виновников штрафуют, сообщил 12 июля телеграм-канал прокуратуры региона.

Лесные пожары в Карелии Оперштаб Карелии

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Там пояснили, что чаще всего распространение огня допускают охотники и рыбаки, заготовители сена, коневоды, ягодники, грибники, лесопользователи и другие граждане, осуществляющие деятельность в лесу. Нарушителей правил пожарной безопасности штрафуют на сумму до 60 тыс. рублей.

«При ущербе лесному фонду от 10 тыс. рублей виновник несёт уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с максимальным наказанием при квалифицирующих признаках в виде штрафа до 3 млн. рублей или лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Виновное лицо в обязательном порядке возмещает ущерб, причинённый лесному фонду, почвам, окружающей среде и затраты государства на тушение пожара! (ст. 100 Лесного кодекса РФ). Максимальным размером данные взыскания не ограничены!» — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии горят на 43 участках. Площадь, охваченная огнём, превышает 45 тыс. га.