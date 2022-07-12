Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения. По вине женщины скончалась пассажирка её автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Смертельная авария произошла в марте 2022 года. Свердловчанка на своём автомобиле двигалась по дороге «Екатеринбург — аэропорт Кольцово» со скоростью около 154 километров в час. При этом женщина не выдержала безопасную дистанцию по отношению к двигающемуся в попутном направлении автомобилю. Чтобы не допустить столкновения ей пришлось совершить опасный манёвр — резкое перестроение. В результате автомобиль занесло и выбросило за пределы проезжей части. Пассажирка машины получила тяжёлые травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.