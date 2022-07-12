Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми 11 июля побит рекорд по жаре. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Жара Pixabay.com

Максимальная температура воздуха в понедельник (11 июля) составила +31,9˚С. Прежний рекорд был отмечен в июле 1936 года. Тогда воздух прогрелся до +31,8˚С.

Напомним, на территорию Пермского края пришла аномальная жара. На большинстве метеостанций региона максимальная температура 11 июля превысила +30˚С. Самая высокая температура зафиксирована в Кунгуре (+32,5˚С) и Осе (+32,1˚С).

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