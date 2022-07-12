Джакарта, , 08:23 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И не хочет, чтобы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) становилась пешкой для крупных держав, сообщает CNN Indonesia.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы должны защитить эту территорию от геополитических расчетов, от попыток использовать в качестве пешки, от враждебности великих держав и от принуждения. Будущее нашего региона должно быть в наших руках», — заявил Ван И в офисе секретариата АСЕАН в Джакарте.

Кроме того, Ван И подчеркнул поддержку центральной роли АСЕАН, а также содействие солидарности и сотрудничеству в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой заявил, что Китай неизменно остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН на протяжении последних двенадцати лет.

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