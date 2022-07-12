Киев, 12 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение властей Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, теперь европейским странами необходимо готовиться к тому, что Москва «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока», подчеркнув, что разочарованы решением Оттавы. В ведомстве отметили, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины, в частности «использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину».

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