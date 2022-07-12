Кабанский район, Бурятия, 12 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки велись работы по тушению трёх лесных пожаров в Кабанском и Иволгинском районах. Две из них были ликвидированы на площади 2,1 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Цитата из видео агентства лесного хозяйства Бурятии Лесной пожар в Бурятии

Продолжается тушение сложного сложного пожара в Кабанском районе, который возник 10 июля от сухой грозы. По словам замруководителя ведомства Дмитрия Баклашкина, работу осложняет высокая захламленность местности, скальники и каменистые россыпи.

«Вчера удалось поднять бульдозер на пожар, очаг полностью опахан, окольцован. Бойцы вчера отожгли 3 кромки, осталась северо-западная кромка. Из-за сильного ветра вчера её отжигать не стали, поскольку там хвойные молодняки 2-метровые, был риск переброса огня через минерализованную полосу. Сегодня специалисты проводят отжиги, прогноз на ликвидацию в течение суток», — отметил он.

Новых пожаров, по состоянию на утро 12 июля, в лесах республики не зарегистрировано.