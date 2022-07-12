Судак, Крым, 12 июля 2022, 08:18 — REGNUM Неизвестные избили российского военного в курортном городе Судак в Крыму. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, на одежде военнослужащего была буква Z — знак отличия российской армии в ходе спецоперации на Украине. Буква стала символом поддержки российской спецоперации.
По словам Крючкова, трое неизвестных избили военного контрактника из-за символа на одежде. Пострадавший обратился в полицию.
«Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — сказал советник главы республики.