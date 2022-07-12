Судак, Крым, 12 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Неизвестные избили российского военного в курортном городе Судак в Крыму. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

(сс) Z

По его словам, на одежде военнослужащего была буква Z — знак отличия российской армии в ходе спецоперации на Украине. Буква стала символом поддержки российской спецоперации.

По словам Крючкова, трое неизвестных избили военного контрактника из-за символа на одежде. Пострадавший обратился в полицию.

«Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — сказал советник главы республики.