Оренбург, 12 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

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По данным следствия, с 25 марта 2022 года оренбуржец посредством интернета распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о специальной военной операции на Украине. Уголовное дело было возбуждено по материалам пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Исправляться трудом он будет в течение восьми месяцев.