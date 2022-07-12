Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Гражданская инфраструктура не должна подвергаться обстрелам. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак, комментируя ракетные удары украинских военных по Новой Каховке Херсонской области.

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«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил в беседе с ТАСС Хак.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины 11 июля нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS. В результате в населённом пункте взорвались склады с удобрениями, повреждения получили рынок, больница и жилые дома, сотни жителей остались без крова.

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Кроме того, в результате атаки ВСУ были ранены десятки мирных жителей, шесть человек погибли.

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