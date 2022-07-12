Усолье-Сибирское, Иркутская область, 12 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 12 июля известило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств, организованной группой лиц в Усолье-Сибирском.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нет наркотикам

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщикам наркоконтроля удалось установить личности причастных к незаконному бизнесу граждан. Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались местные жители 27 и 33 лет, являющиеся друг другу родными братьями. В машине у них были обнаружены весы и банковские карты.

Рядом с автомобилем полицейские нашли сверток, перемотанный изолентой, внутри которого находилось вещество похожее на наркотик синтетического происхождения. Установлено, что общение с покупателями происходило через мессенджеры, реализация осуществлялась путем оставления тайников-закладок, а оплату за товар обвиняемые получали бесконтактным способом.

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В ходе обыска по месту проживания фигурантов следователи обнаружили и изъяли банковские карты, упаковочный материал, ноутбуки и сотовые телефоны. На допросе оба брата дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Иркутске стало известно о задержании с поличным группы мужчин, подозреваемых в сбыте наркотических средств через интернет-магазин в популярном мессенджере.

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