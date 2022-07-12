Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Нанесённый украинскими боевиками удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не стал 12 июля комментировать заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, уточнив, что организация против любых действий, в результате которых разрушается гражданская инфраструктура.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум шесть человек погибли, десятки пострадали в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка в Херсонской области.