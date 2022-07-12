Москва, , 08:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит провал Пентагона в том, что он начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России

«Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны», — отметил Володин в телеграм-канале.

Следующий этап для Вашингтона, рассуждает Володин, — «надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны «Посейдона».

"Пентагон сдулся», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США разрабатывают план по борьбе с российским и китайским гиперзвуком. Как сообщает Politico, в его основе — воздушные шары — аэропланы, которые дополнят работу спутников и будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет.

Предполагается, что высотные надувные летательные аппараты, перемещающиеся в воздухе на высоте от 18 до 27 километров, будут включены в обширную военную сеть наблюдения, и их можно будет использовать для слежения за гиперзвуковым оружием.