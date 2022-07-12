Кемерово, 12 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Учёные научного центра «Цифровые технологии» Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разрабатывают конструкцию автосамосвала и совершенствуют систему управления роботизированным карьерным самосвалом грузоподъемностью 220 тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Будущее за цифровыми угольными разрезами, когда всю технологическую цепочку добычи и отгрузки контролирует искусственный интеллект, — отметил ректор КузГТУ Алексей Яковлев. — Идея состоит в том, чтобы «робот» пришёл на смену человеку туда, где существует риск возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации. Наши учёные при тесном сотрудничестве с производственниками создают принципиально новую горную технику».

Создаваемые карьерные самосвалы оснастят экологичным двигателем. Разработчики ориентируются на российских производителей комплектующих. Приступить к промышленным испытаниям опытных образцов беспилотных карьерных самосвалов на разрезе в Кузбассе планируется в конце 2022 — начале 2023 года.