Лиссабон, , 08:11 — REGNUM Скорое и резкое повышение температуры воздуха в Португалии заставило власти страны повысить со второго до третьего (из четырех возможных) уровень пожарной опасности на фоне угрозы распространения природных пожаров. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лесные пожары skeeze

Отмечается, что столбики термометров в Португалии в ближайшие дни могут подниматься до 46-47 градусов по Цельсию. До 15 июля — даты, когда введенный режим опасности перестает действовать, жителям страны запрещены походы в леса, которые оказались в зоне бедствия. Кроме того, под запрет попала подсечно-огневая расчистка земель.

Португальский премьер-министр Антониу Коста заявил, что бороться с огнем готовы 13 тысячи пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля агентство EFE распространило информацию о том, что из-за лесных пожаров в Португалии могут ввести чрезвычайное положение.

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