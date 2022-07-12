Лиссабон, 12 июля 2022, 08:11 — REGNUM Скорое и резкое повышение температуры воздуха в Португалии заставило власти страны повысить со второго до третьего (из четырех возможных) уровень пожарной опасности на фоне угрозы распространения природных пожаров. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что столбики термометров в Португалии в ближайшие дни могут подниматься до 46-47 градусов по Цельсию. До 15 июля — даты, когда введенный режим опасности перестает действовать, жителям страны запрещены походы в леса, которые оказались в зоне бедствия. Кроме того, под запрет попала подсечно-огневая расчистка земель.
Португальский премьер-министр Антониу Коста заявил, что бороться с огнем готовы 13 тысячи пожарных.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля агентство EFE распространило информацию о том, что из-за лесных пожаров в Португалии могут ввести чрезвычайное положение.
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