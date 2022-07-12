Прибайкальский район, Бурятия, , 08:11 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии спасатели организовали поиски пожилого мужчины, пропавшего в лесном массиве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Мужчина 1946 года рождения потерялся 7 июля в местности Красичиха в районе населённого пункта Кома. Группа спасателей выехала на место утром, 12 июля.

Тем временем, в Окинском районе сотрудники спасательной службы продолжают поиски 48-летнего мужчины, пропавшего при сборе дикоросов 18 июня.

«Ранее спасателями было обследовано 47 км² горно-таежной местности, но поиск результатов не дал. Также в поисках задействованы сотрудники полиции. О ходе поисковых работ будет сообщено позднее», — добавили в ведомстве.