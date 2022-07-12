Оренбург, , 08:09 — REGNUM Доходная часть бюджета Оренбургской области за первое полугодие 2022 года исполнена на 54,7% от годового плана. В казну поступило 67,5 млрд из 123,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основную долю (50 млрд рублей) занимают налоговые и неналоговые доходы. Увеличение отмечается практически по всем налоговым доходам по отношению к первому полугодию 2021 и допандемийного 2019 годов. На 1 июля 2021 года областной бюджет был исполнен по доходам только на 40,4%.

Бюджет формировался в зависимости от прогнозных цен на энергоресурсы, поскольку существенное влияние на наполнение бюджета оказывают нефтегазовые доходы. На сегодняшний день уровень добычи углеводородного сырья в регионе стабилизируется. При этом цены на энергоносители остаются выше прогнозных значений.