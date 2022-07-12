Москва, 12 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Офис украинского президента Владимира Зеленского оказал «помощь» в пленении группировки ВСУ в Мариуполе, сообщил участник российской хакерской группы RaHDit.

Teknolojihaber.net Хакер

По его словам, именно офис Зеленского запретил войскам покидать Мариуполь. В итоге группировка была собрана в одном месте и окружена.

«В результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было», — приводит слова хакера РИА Новости.

Участник RaHDit отметил, что офис президента ответил отказом на предложение генштаба об отступлении, запретив это делать.