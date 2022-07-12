Иркутск, 12 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 12 июля известило о новом виде мошенничества: в Усолье-Сибирском псевдосотрудники пожарного надзора пытаются продать огнетушители по завышенным ценам.

Огнетушитель

За прошедшую неделю в дежурную часть усольской полиции поступило несколько заявлений от граждан, которые утверждали, что приобрели у неизвестных лиц огнетушители по цене, намного превышающей рыночную цену.

Как правило, «предприимчивые бизнесмены», приходят в дом к пенсионерам, представляются сотрудниками пожарного надзора или других правоохранительных органов и, не предъявив никакого удостоверения личности, путем психологического воздействия, настаивают на приобретении огнетушителей по завышенной цене. Одно из таких сообщений поступило от 84-летней пенсионерки, которая купила огнетушитель за шесть тысяч рублей.

Правоохранители напоминают, что, лицам, которые ходят по квартирам и предлагают установить в квартирах противопожарное оборудование, либо приобрести огнетушитель, не стоит доверять. Сотрудники органов не предоставляют платных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Иркутской области известили о новом способе телефонного мошенничества с участием псевдооператоров сотовой связи.

Читайте также: Жительница Приангарья перевела «инвесторам» миллионы рублей