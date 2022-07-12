Мелитополь, Украина, , 08:07 — REGNUM Вооружённые украинские формирования предприняли попытку наступления на территории Запорожской области, однако встретили жесткий отпор и бежали. Об этом 12 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил член главного совета администрации региона, слова которого приводит РИА Новости, в течение последнего времени наблюдается активизация киевских боевиков на запорожском направлении.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал он.

При этом Рогов уточнил, что на данный момент административный центр Запорожской области — город Запорожье — ещё пока захвачен ВСУ, однако нет никаких сомнений в том, что он в скором времени будет освобождён.

«В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов», — пояснил член главного совета администрации региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева сообщила, что более 10 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта РФ.