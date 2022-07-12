Запорожье, Украина, 12 июля 2022, 08:06 — REGNUM Украинские боевики предприняли попытку наступления в Запорожской области, но получили жесткий отпор. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, столкнувшись с жестким отпором, боевики ВСУ вынуждены были отступить.
Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 40 человек пострадали в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области.
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