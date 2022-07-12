Москва, , 08:06 — REGNUM Больше 40 отказов в выдаче опасных преступников получила Генпрокуратура России от коллег из западных стран. Об этом 12 июля сообщает издание «Коммерсант».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что всего было 43 отказа в экстрадиции, причём в Россию страны Европы отказывались направлять даже убийц и вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией. Часть выдач сорвалась уже на стадии, когда преступников оставалось просто посадить в самолёт.

В Генпрокуратуре указали, что такие страны, как Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия не скрывали политических мотивов принятых решений об отказе в выдаче преступников.

В российском ведомстве пояснили, что проявления русофобии в ряде стран Запада вообще и стран Евросоюза в частности, достигли настолько серьёзного уровня, что сотрудники правоохранительных органов готовы отказаться от партнёрства с Москвой.