Якутск, , 08:05 — REGNUM В Нюрбинском районе в здании медучреждения загорелась кровля. Из центральной районной больницы 11 июля эвакуировали всех пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В больнице Обнинска Фото КБ № 8 ФМБА России

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Погибших и пострадавших нет, кровля здания повреждена на площади порядка 50 кв. м. Выясняются причины и обстоятельства пожара.

По информации главного управления МЧС России по республике, из здания были эвакуированы 42 человека, в том числе 25 пациентов. Двое больных были лежачими.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской клинической больнице №71 в Москве произошел пожар. Возгорание произошло в терапевтическом корпусе на IV этаже здания. Из больницы эвакуировали 40 человек.