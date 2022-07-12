Киселёвск, Кемеровская область, , 08:02 — REGNUM Жительницу кузбасского Киселёвска осудили за незаконное хранение около 1700 патронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Патроны Ken

Патроны для огнестрельного оружия различного калибра были изъяты у женщины в феврале текущего года. Экспертиза показала, что они пригодны для выстрелов. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что боеприпасы для охотничьего оружия остались у женщины после смерти супруга. Она решила оставить их, чтобы потом продать.

Суд признал женщину виновной и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.