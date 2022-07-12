Донецк, , 07:58 — REGNUM В ночь на 12 июля вооружённые украинские формирования три раза обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 12 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрелы со стороны Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 00:05, 00:25 и 01:10 и входе них по городу трижды было выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутске состоялась торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса. Им вручили награды за мужество и отвагу.