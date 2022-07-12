Новосибирск, , 07:56 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности своему ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что вечером 10 июля 2022 года возле дома на улице Рябиновая Октябрьского района пьяный новосибирец на грузовом автомобиле «Газель» наехал на своего малолетнего сына. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.