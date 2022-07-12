Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Больницы в Грузии на грани закрытия, а пациенты могут скоро остаться без медицинской помощи, сообщает 11 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Медицинская помощь Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

Большинство клиник вскоре могут отказаться от программы всеобщего медицинского обслуживания. Это означает, что пациентам, которые формально застрахованы государством, сами клиники будут отказывать в медицинских услугах. Причина — тарифы, которые не менялись уже 9 лет.

Инфляция в Грузии затронула все сферы, в том числе медицину, но министерство здравоохранения по-прежнему оплачивает услуги больниц в соответствии с нормами, установленными в 2013 году. При таком тарифе клиники не только не получают прибыль, но и не покрывают понесённые расходы. О вознаграждении медицинского персонала больше не идет никаких разговоров. Поэтому больницы теперь вынуждены полностью отказаться от программы всеобщего медицинского обслуживания.

Согласно приказу № 520, принятому тогдашним министром здравоохрания Экой Тикарадзе, цены на некоторые реанимационные услуги одинаковы для всех клиник. То, что существует уже много лет, — это большая головная боль.

Клиники, которые находятся под большим финансовым давлением, не в состоянии увеличить заработную плату медсестёр и санитаров, которым платят 5 лари ($1,7) в час.

Для пересмотра тарифного плана министерство здравоохранения запросило время до конца июля. Ассоциация здравоохранения всё ещё находится в режиме ожидания, но заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния сказала, что, скорее всего, к концу этого месяца ничего не изменится.

Ещё одной проблемой для клиник является переход на новые стандарты. Стандарт «DRG» — это справедливая модель универсального финансирования, согласно которой объём финансирования определяется диагнозом пациента, возрастом, продолжительностью госпитализации и другими критериями.

Эта модель уже опробована в Европе, но даже если она будет внедрена, это будет непростая задача — если клиники пострадают от программы универсального здравоохранения, у нуждающихся пациентов есть два пути: либо платить из своего кармана, либо искать клинику в городе, которые останутся в программе государственного финансирования.