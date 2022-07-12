Тбилиси, 12 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Больницы в Грузии на грани закрытия, а пациенты могут скоро остаться без медицинской помощи, сообщает 11 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Медицинская помощь

Большинство клиник вскоре могут отказаться от программы всеобщего медицинского обслуживания. Это означает, что пациентам, которые формально застрахованы государством, сами клиники будут отказывать в медицинских услугах. Причина — тарифы, которые не менялись уже 9 лет.

Инфляция в Грузии затронула все сферы, в том числе медицину, но министерство здравоохранения по-прежнему оплачивает услуги больниц в соответствии с нормами, установленными в 2013 году. При таком тарифе клиники не только не получают прибыль, но и не покрывают понесённые расходы. О вознаграждении медицинского персонала больше не идет никаких разговоров. Поэтому больницы теперь вынуждены полностью отказаться от программы всеобщего медицинского обслуживания.

Согласно приказу № 520, принятому тогдашним министром здравоохрания Экой Тикарадзе, цены на некоторые реанимационные услуги одинаковы для всех клиник. То, что существует уже много лет, — это большая головная боль.

Клиники, которые находятся под большим финансовым давлением, не в состоянии увеличить заработную плату медсестёр и санитаров, которым платят 5 лари ($1,7) в час.

Для пересмотра тарифного плана министерство здравоохранения запросило время до конца июля. Ассоциация здравоохранения всё ещё находится в режиме ожидания, но заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния сказала, что, скорее всего, к концу этого месяца ничего не изменится.

Ещё одной проблемой для клиник является переход на новые стандарты. Стандарт «DRG» — это справедливая модель универсального финансирования, согласно которой объём финансирования определяется диагнозом пациента, возрастом, продолжительностью госпитализации и другими критериями.

Эта модель уже опробована в Европе, но даже если она будет внедрена, это будет непростая задача — если клиники пострадают от программы универсального здравоохранения, у нуждающихся пациентов есть два пути: либо платить из своего кармана, либо искать клинику в городе, которые останутся в программе государственного финансирования.