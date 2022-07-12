Южно-Сахалинск, 12 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. На Сахалине в городе Анива из окна дома по улице Ленина выпала шестилетняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в областном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

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Ребёнка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. При осмотре места происшествия следователи не выявили признаков совершения в отношении несовершеннолетней преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области возбуждено уголовное дело после смерти двухлетней девочки, выпавшей из окна восьмого этажа.