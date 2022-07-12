Новая Каховка, 12 июля 2022, 07:50 — REGNUM Как минимум 40 человек пострадали в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По данным Леонтьева, погибли как минимум два человека, ещё четверо пропали без вести, десятки человек обратились в медучреждения, большинство пострадавших с осколочными ранениями и порезами. Десятки людей остаются заблокированными в своих домах и под завалами.
Как уточнил Леонтьев. в городе повреждены сотри домов и десятки объектов инфраструктуры. Речь может идти о возрастании числа погибших до нескольких десятков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате атаки войск Украины на мирный город Новая Каховка погибли шесть человек. Киевские боевики ударили по центру города ракетами американской РСЗО HIMARS.
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