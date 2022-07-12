Новая Каховка, , 07:50 — REGNUM Как минимум 40 человек пострадали в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным Леонтьева, погибли как минимум два человека, ещё четверо пропали без вести, десятки человек обратились в медучреждения, большинство пострадавших с осколочными ранениями и порезами. Десятки людей остаются заблокированными в своих домах и под завалами.

Как уточнил Леонтьев. в городе повреждены сотри домов и десятки объектов инфраструктуры. Речь может идти о возрастании числа погибших до нескольких десятков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате атаки войск Украины на мирный город Новая Каховка погибли шесть человек. Киевские боевики ударили по центру города ракетами американской РСЗО HIMARS.

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