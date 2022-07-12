Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Как минимум 40 человек пострадали в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным Леонтьева, погибли как минимум два человека, ещё четверо пропали без вести, десятки человек обратились в медучреждения, большинство пострадавших с осколочными ранениями и порезами. Десятки людей остаются заблокированными в своих домах и под завалами.

Как уточнил Леонтьев, в городе повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Речь может идти о возрастании числа погибших до нескольких десятков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате атаки войск Украины на мирный город Новая Каховка погибли шесть человек. Киевские боевики ударили по центру города ракетами американской РСЗО HIMARS.