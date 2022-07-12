Калуга, , 09:37 — REGNUM Ураган, пронесшийся над Калугой вечером 11 июля, нанёс существенный ущерб областному центру и его окрестностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе. ветер с дождем и грозой

Шквалистый ветер опрокинул заборы и информационные конструкции Городская управа Калуги

Во время урагана с проливным дождём и грозой пострадали две женщины. У одной калужанки — перелом ноги, у второй — ушиб головы. На улице Воронина забор упал на две машины, в одной из которых находился инвалид-колясочник, которого вытащили очевидцы происшествия. Шквалистый ветер повалил 47 деревьев, отключены от электричества полностью или частично 22 пригородные деревни, опрокинуты заборы и информационные конструкции.

«Устраняя последствия урагана, аварийные бригады и спасатели работали всю ночь в усиленном режиме. Городская служба спасения расчищала проезжую часть дорог, тротуаров и подъездов к медицинским учреждениям. На данный момент усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов», — отметили в горуправе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате непогоды и падения деревьев 10 июля в Москве два человека погибли и 18 пострадали.

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