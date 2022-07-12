В Калуге из-за урагана пострадали два человека
Калуга, 12 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Ураган, пронесшийся над Калугой вечером 11 июля, нанёс существенный ущерб областному центру и его окрестностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе. ветер с дождем и грозой
Во время урагана с проливным дождём и грозой пострадали две женщины. У одной калужанки — перелом ноги, у второй — ушиб головы. На улице Воронина забор упал на две машины, в одной из которых находился инвалид-колясочник, которого вытащили очевидцы происшествия. Шквалистый ветер повалил 47 деревьев, отключены от электричества полностью или частично 22 пригородные деревни, опрокинуты заборы и информационные конструкции.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате непогоды и падения деревьев 10 июля в Москве два человека погибли и 18 пострадали.