Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:51 — REGNUM Мост через Тагильский пруд и объекты от Уральского проспекта до Свердловского шоссе получили название «Луганский проспект». Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ближайшее время у моста разместят соответствующие указатели. Путепровод откроют 12 августа, в день празднования 300-летия города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Вероятно, название проспекта является данью уважения столице Луганской Народной Республики.