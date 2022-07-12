Кемерово, 12 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор по статье «Служебный подлог» в отношении начальника отдела архитектуры администрации Тисульского муниципального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Joe Gratz Суд

Выяснилось, что в ноябре 2020 года муниципальная служащая выдала индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод строительного объекта в эксплуатацию без заключения органа стройнадзора.

Вину женщина признала. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Также прокуратура потребовала разорвать с ней трудовые отношения.