Кызыл, , 07:45 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 35-летний местный житель по обвинению в убийстве, совершённом 14 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в июле 2022 года на правобережье Кызыла между двумя собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки обвиняемый ножом и камнем нанёс множество ударов по телу потерпевшего, в результате чего тот скончался на месте.

Следователям не удалось раскрыть дело по горячим следам. Однако спустя более чем десять лет после убийства криминалистам, расследующим преступления прошлых лет, удалось выйти на след подозреваемого, который в ходе следственных действий признал свою вину.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.