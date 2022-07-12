Екатеринбург, 12 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение 20 млрд рублей на строительство кампуса Уральского федерального университета. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правовой информации.

A.Savin, WikiCommons УрФУ

Средства будут направлять из федерального бюджета в период с 2022 по 2025 год. Предполагается, что кампус появится в Екатеринбурге в 2026 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» Мишустин оценил перспективы строительства кампуса в уральской столице и выразил уверенность в том, что правительство России поддержит реализацию проекта.