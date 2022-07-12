Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре 11 июля утонул ребёнок и женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

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Трагедия случилась во время купания в реке Амур в районе яхтклуба. Утонули 11-летняя девочка и её тетя.

Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура города проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала купального сезона в Красноярском крае утонули уже 34 человека, в том числе семь детей.