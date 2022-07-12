Якутск, 12 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Якутске состоялась торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса. Им вручили награды за мужество и отвагу, сообщил 12 июля в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Телеграм-канал Александра Богомаза Бойцы Росгвардии

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Кроме него военнослужащих встречали также командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Игорь Голлоев, руководители правоохранительных органов, родные и близкие солдат.

«Сейчас, когда идет борьба за будущее мира, особенно важным становятся патриотизм и единство. Мы гордимся тем, что наши земляки внесли свой вклад в становление мира на землях Донецкой и Луганской Народных Республик, в свободу и независимость живущих там людей. И вот сегодня они на родной земле, в кругу своих любимых и близких. Момент долгожданной встречи — это такое счастье!» — написал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что военнослужащие из Якутии в полной мере получат поддержку, предусмотренную для них руководством страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля участвовавших в спецоперации бойцов Росгвардии торжественно встречали в Амурской области. Их в том числе приветствовали губернатор региона Василий Орлов и врио начальника Управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Нырков.