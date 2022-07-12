Томск, 12 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур связался с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым из-за ДТП с микроавтобусом на полуострове. По его словам, руководители двух регионов держат ситуацию на контроле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владимира Мазура ДТП в Крыму

Микроавтобус, в котором находились дети из Томской области, в районе села Владимировка выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате трое мальчиков были госпитализированы.

«Дети и взрослые получают всю необходимую помощь, как медицинскую, так и психологическую. Ситуацию контролирую лично. Когда будет более подробная информация по инциденту, я вам сообщу», — написал в своём телеграм-канале Владимир Мазур.